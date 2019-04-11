Литва отозвала посла в России

Литва приняла решение отозвать посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций из-за скандала о возможной коррупции в виде торговли влиянием. Об этом заявил глава МИД страны Линас Линкявичюс агентству BNS, передает ТАСС.

По его словам, в данный момент идет расследование.

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«...есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим», — отметил Линкявичюс.

Он добавил, что послу лучше не ездить в страну в течение некоторого времени.

Ранее сообщалось, что в Литве задержали экс-посла в России.