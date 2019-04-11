Кремль отреагировал на слова Лукашенко об «обнаглевшей» России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с «пониманием» относятся к «эмоциональным репликам» белорусского лидера Александра Лукашенко. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».
«Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений», — сказал Песков.
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Песков добавил, что эмоциональные высказывания Лукашенко российская сторона воспринимает с позиции близких союзнических отношений Белоруссии и России.
Ранее Лукашенко заявил, что российские партнеры Белоруссии так сильно «обнаглели», что «выкручивают руки» стране. Он подчеркивал, что хотя Россия осуждает санкции, сама же ведет в отношении Белоруссию схожую политику.