Axios: экс-глава ФБР проходил свидетелем по «российскому делу»

Бывший глава ФБР Джеймс Коми проходил свидетелем по делу специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследовал вопрос вмешательства в президентские выборы 2016 года, пишет Axios со ссылкой на документ ведомства, направленный в суд округа Колумбия.

Первым выдержки этого документа опубликовал в своем твиттере корреспондент USA Today Брэд Хит. ФБР таким образом подтвердило, что Коми проходил свидетелем по делу.

Реклама

Для следствия интерес представляла документация Коми о встречах с президентом США Дональдом Трампом. В документе ФБР предупреждало, что ведомство и офис спецпрокурора пришли к выводу, что разглашение таких служебных записок может негативно повлиять на ход «российского расследования».

Трамп уволил Коми в 2018 году. Это решение рассматривалось следствием, в том числе во время разбирательства о возможных попытках президента США препятствовать правосудию.

В марте в США завершилось почти двухлетнее расследование Мюллера. С полным докладом спецпрокурора ознакомился генеральный прокурор Уильям Барр. После прочтения он направил конгрессу четырехстраничное письмо, в котором огласил главные итоги «российского дела». В частности, Барр сообщил, что Мюллер пришел к выводу об отсутствии сговора Трампа с Россией, однако спецпрокурор не стал заключать препятствовал ли Трамп правосудию. Кроме того, генпрокурор заключил о попытках России повлиять на исход президентских выборов в 2016 году.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми в первом интервью после окончания «российского расследования» заявил NBC News, что основные выводы Мюллера доказывают, что попытка Трампа уничтожить ведомство провалилась.

Москва отрицает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс США.

The FBI confirms in a no-longer-secret court filing that former Director James Comey was a witness in special counsel Robert Mueller's investigation, and that his notes about his meetings with President Trump were "of interest to that investigation." pic.twitter.com/jX0t04gWLh