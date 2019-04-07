В Госдуме отреагировали на слова Порошенко об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию». Об этом сообщает RT.

По словам Водолацкого, для Порошенко любой кандидат, который вышел бы вместе с ним во второй тур президентских выборов, ассоциировался у него с Россией. Даже если этот кандидат позиционирует себя как ярого антироссийского политика, отметил зампред.

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«Порошенко хочет показать всем, что он готов и дальше уничтожать Украину и привести оставшиеся осколки в Евросоюз — туда, где его страну не ждут», — заявил Водолацкий.

Он добавил, что подобными фразами Порошенко хочет отвлечь электорат от того факта, что он вышел во второй тур незаслуженно.

Ранее Порошенко заявил, что Украина нуждается в сильном президенте, который помог бы стране «продвинуться к свободной Европе», а не «откатиться под имперскую Россию».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.