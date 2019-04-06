Мадуро заявил об атаках на объекты электроэнергетики из США, Чили и Колумбии

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об атаках на объекты электроэнергетики шли из США, Чили и Колумбии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что новые результаты расследования говорят о внедрении вируса в компьютерные системы электроснабжения страны.

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«Мы открыли новые источники атак: кибернетические атаки, направленные на разрушение системы электроснабжения венесуэльского народа, шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США», — отметил Мадуро.

Глава Венесуэлы добавил, что власти обязуются восстановить систему энергоснабжения в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Мадуро сместил министра энергетики на фоне «электромагнитных атак».