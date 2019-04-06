Сандерс хочет достучаться до избирателей Трампа через Fox News

Американский сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс заявил, что хочет достучаться до избирателей президента США Дональда Трампа через телеканал Fox News. Об этом сообщает MediaITE.

По его словам, он знает, что многие голосовали за действующего лидера страны.

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«Нам нужно достучаться до избирателей Трампа, чтобы сказать им, что он их обманывает», — заявил Сандерс.

Как отмечается, Сандерс выступил в защиту своего решения после того, как Национальный Комитет Демократической партии США (DNC) отказался проводить дебаты до выборов 2020 года на телеканале Fox News. В демократической партии посчитали, что телеканал не сможет провести честные дебаты, так как симпатизирует администрации американского лидера.

Ранее сообщалось, что Сандерс назвал Трампа расистом.