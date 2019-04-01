На Украине подсчитали нарушения прав журналистов на выборах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/657/12277657/RIAN_5833901.HR-pic905-895x505-65682.jpg">

На Украине Институт массовой информации подсчитал, сколько раз во время первого тура президента страны были нарушены права журналистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно представленной информации, среди шести подобных инцидентов четыре связаны созданием препятствий при осуществлении деятельности журналистов, еще один с угрозой, а шестой — с кибератакой, совершенной на сайт регионального СМИ.

Реклама

Уточняется, что три нарушения были зафиксированы в Днепропетровской области, а остальные — в Киеве, Ивано-Франковской области и Кропивницком.

Ранее сообщалось, что собравшиеся у здания ЦИК Украины вытолкали журналиста российского телеканала «Дождь» с площади, на которой находится здание ведомства.