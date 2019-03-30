Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Как отмечается, оно должно состояться на следующей неделе.
В материале говорится, что если депутаты Палаты общин вновь отвергнут сделку о выходе из Евросоюза, то Мэй может инициировать проведение досрочных всеобщих парламентских выборов. Это должно помочь выйти из тупика.
Ранее сообщалось, что в Британии в третий раз отвергли соглашение по Brexit.