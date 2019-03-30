Саакашвили раскрыл тайну жевания галстука в прямом эфире

<img src="//img.gazeta.ru/files3/325/12069325/RIAN_3230306.HR-pic905-895x505-82706.jpg">

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что он привык жевать галстук с детства. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Гордону.

Кадры с Саакашвили, жующим галстук и говорящим по телефону, были показаны в эфире «Би-би-си» 16 августа 2008 года, когда происходил военный конфликт в Южной Осетии. Экс-президент рассказал, что не знал о том, что в тот момент находился эфире и поэтому делал, что хотел.

Реклама

«Привычка такая [жевать галстуки] у меня еще с Артека была. К галстукам я был всегда неравнодушен, поэтому стараюсь их и не носить. Почему я похудел? Потому что перестал носить галстуки», — пошутил Саакашвили.

Он добавил, что не помнит, с кем говорил в тот момент.

В 2008 году в институте Сербского предположили, что инцидент с галстуком говорит о том, что Саакашвили находится в эмоциональном истощении.