Названа дата появления полной версии доклада по «российскому делу»

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Полный доклад специального прокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу» появится в апреле, передает «Эй-би-си» со ссылкой на минюст США.

Уточняется, что полный отредактированный доклад будет направлен в конгресс к середине апреля.

Отмечается, что после этого доклад смогут увидеть и в Белом доме.

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Ранее генпрокурор США согласился показать конгрессу доклад по «российскому делу».

На прошлой неделе генпрокурор США со ссылкой на итоги Мюллера заключил, что почти двухлетнее дело показало отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года, но российское вмешательство в избирательный процесс было.