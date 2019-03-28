В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа по Венесуэле

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия должна покинуть Венесуэлу. Об этом сообщает RT.

По его словам, двусторонние отношения России с какими-либо государствами не должны волновать третьи страны.

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«Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — добавил Песков.

Помимо этого, он подчеркнул, что США никто не указывает, где им можно присутствовать, а где нельзя. В связи с этим Песков высказал надежду на взаимное уважение к праву России выстраивать с любыми странами выгодные для нее отношения.

Ранее сообщалось, что помощник Путина Юрий Ушаков ответил Трампу на военный ультиматум по Венесуэле.