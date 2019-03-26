Путин и президент Ливана приняли совместное заявление

Российский лидер Владимир Путин и глава Ливана Мишель Ауна после встречи приняли Совместное заявление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что главы стран приняли Совместное заявление о дальнейшем укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Ливаном.

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Кроме того, президенты обсудили ситуации на Ближнем Востоке.

Аун прилетел в Россию 25 марта. Он планировал пробыть в стране около двух дней.

Ранее сообщалось, что президент Ливана впервые приехал в Россию с официальным визитом.