Эксперт: Грудинин у старых коммунистов вызывает раздражение

Выдвижение Павла Грудинина на выборах от КПРФ выглядит странно, в первую очередь потому что он не является членом партии, считает директор Центра политического анализа Павел Далинин.

«Когда он станет членом партии, а не просто ее сторонником, как во время выдвижения на президентских выборах, тогда он будет иметь какие-то права в партии. Пока все его заслуги основаны на его личных связях с Геннадием Андреевичем Зюгановым», — отметил эксперт.

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«При этом Грудинин, будучи перебежчиком из «Единой России», у старых коммунистов вызывает раздражение, — заявил Далинин. Не зря коммунисты довольно неохотно поддержали идею Зюганова о включении Грудинина в список депутатов Госдумы и с облегчением вздохнули, когда избирком отказал ему в этом».

«Репутация Грудинина подмочена, и попытки Зюганова протолкнуть такого человека в Госдуму вызывают неприязнь у старых коммунистов, — заявил политик. — При этом надо понимать, что ни одна из причин отказа избиркома в предоставлении мандата не была устранена. Таким образом, Грудинин не имеет права баллотироваться в депутаты Госдумы».

Ранее Центризбирком РФ отказал в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы. Главным основанием для отказа стало наличие у него офшора в период, когда законодательством это запрещено.