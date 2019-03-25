Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.

«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — заявил он.

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Ранее Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что правление главы государства Николаса Мадуро вступило в финальную стадию, и предрек скорую смену власти в Венесуэле.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.