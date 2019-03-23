Переговоры России и США провалились из-за Болтона

Позиция советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона стала основной причиной провала переговоров России и США о прекращении огня на юге Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц США.

«Переговоры с Россией о возобновлении действия соглашения о прекращении огня, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, в значительной степени потерпели крах … когда Болтон решил, что войска США не уйдут, пока все иранские силы не покинут Сирию», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне обеспокоены тем, что действия советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона могут спровоцировать конфликт с Ираном.

В прошлом году Болтон запрашивал у Пентагона информацию о возможных вариантах нанесения удара по Ирану.