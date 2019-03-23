Мюллер уходит с поста спецпрокурора США
Роберт Мюллер в предстоящие дни завершит свою работу на посту спецпрокурора США, заявил его представитель Питер Карр. Об этом сообщает CNN.
По его словам, часть команды Мюллера поможет в закрытии офиса спецпрокурора.
Он также добавил, что это связано с завершением расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы, которым занимался Мюллер.
Ранее сообщалось, что республиканцы призвали генпрокурора США Уильяма Барра опубликовать отчет по «российскому делу».