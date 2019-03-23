Мюллер уходит с поста спецпрокурора США

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Роберт Мюллер в предстоящие дни завершит свою работу на посту спецпрокурора США, заявил его представитель Питер Карр. Об этом сообщает CNN.

По его словам, часть команды Мюллера поможет в закрытии офиса спецпрокурора.

Он также добавил, что это связано с завершением расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы, которым занимался Мюллер.

Ранее сообщалось, что республиканцы призвали генпрокурора США Уильяма Барра опубликовать отчет по «российскому делу».