Трамп отменил санкции против КНДР из-за симпатии к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп отменил санкции в отношении КНДР, потому что ему нравится Ким Чен Ын, передает РИА «Новости».

Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Она уточнила, что Трамп симпатизирует Ким Чен Ыну и считает, что в санкциях нет необходимости.

Минфин США объявил накануне, что к уже существующим санкциям в отношении Северной Кореи добавлены дополнительные, однако Дональд Трамп тут же заявил, что приказал их снять.