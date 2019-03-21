Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом он написал в твиттере.

Трамп подчеркнул, что признание суверенитета произойдет спустя 52 года.

«Спустя 52 года для США настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами!»—добавил Трамп.

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Также он добавил, что Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.