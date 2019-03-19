Депутат Бундестага призвал срочно снять антироссийские санкции

Депутат Бундестага Штефан Койтер призвал срочно снять санкции ЕС, введенные против России из-за Крыма, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ограничения не были санкционированы ООН и противоречат немецким и российским экономическим интересам.

Депутат добавил, что информация в немецких СМИ о Крыме и ситуации на полуострове разная и не соответствует действительности.

Реклама

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Крым навсегда останется частью России, и на это ничто не может повлиять, даже санкции, давление и угрозы.