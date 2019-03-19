Помпео пошутил, как его уволит Трамп

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Государственный секретарь США Майк Помпео пошутил, что если американский президент Дональд Трамп решит уволить его, то он узнает об этом из твиттера. Об этом сообщает ABC News.

Помпео сказал, что он будет находиться в администрации президента до тех пор, пока Трамп не «вытветтырит» его оттуда. При этом госсекретарь добавил, что это, вероятно, случится «не сегодня».

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Госсекретарь подчеркнул, что работу в команде Трампа он считает «огромной честью».

Ранее Помпео поспорил с Трампом об угрозе со стороны КНДР.