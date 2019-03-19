Соратник Трампа в конгрессе требует в суде с Twitter $250 млн за дискриминацию
Экс-глава комитета Палаты представителей по разведке и соратник президента США Дональда Трампа Девин Нуньес подал в суд штата Вирджиния иск против Twitter за «дискриминацию» республиканской партии в ходе выборов в конгресс. Об этом сообщает Fox News.
По мнению Нуньеса, в ходе выборов соцсеть размещала контент, который «оскорбляет и дискредитирует» республиканцев.
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Как отмечается, политик потребовал от Twitter заплатить более $250 млн в качестве компенсации за ущерб нанесенный республиканской партии.
При этом Нуньес утверждает, что компания игнорировала все жалобы со стороны республиканцев.
Ранее в социальной сети Twitter заявили, что не выявили масштабной вредоносной деятельности во время промежуточных выборов в конгресс США.