Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

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Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины «не сварить каши». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать», — сказал Порошенко.

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По его словам, Украина мобилизовала мировую поддержку относительно непризнания воссоединения Крыма с Россией.

Он также добавил, что Россия якобы тяжело переносит санкции Запада.

Ранее Путин заявил, что действия Киева «вызывают оторопь» и с «ними не сварить каши».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.