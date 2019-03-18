Поляки попросили Трампа помочь взыскать репарации с России и Германии

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Польские «патриоты и христиане» опубликовали петицию на сайте Белого дома, в которой просят президента США Дональда Трампа помочь Польше с выплатой российских и немецких репараций по итогам Второй мировой войны. Об этом пишет журнал The New American.

Авторы петиции полагают, что Польша была «буквально уничтожена и порабощена во время войны и после ее окончания». Также они указали, что Польша была завоевана в сентябре 1939 года диктаторскими режимами Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

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Составители петиции подчеркнули, что выплата репараций необходима для «достижения исторической справедливости» и обусловлена «моральными и историческими причинами».

В прошлом году сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не считает закрытой тему выплаты Польше репараций Германией.