Порошенко не исключил прогресса по «голубым каскам»

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что возможен прогресс по вопросу о размещении миротворцев в Донбассе после президентских выборов в стране, передает РИА «Новости».

По словам Порошенко, у украинских властей уже имеется четкий план.

«Я не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по «голубым каскам». Отмечаю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ это не только Донбасс, но и Крым.», — добавил Порошенко.

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Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что, если она победит в гонке за президентское кресло, то начнет вести переговоры о мире в Донбассе с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.