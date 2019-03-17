Порошенко пообещал вернуть Крым после выборов
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что власти «сделают решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма» после президентских выборов, сообщает RT.
Об этом украинский лидер сказал во время своей встречи с избирателями в Киеве.
«Донбасс и... Крым вернутся на Украину! После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путём», — сказал Порошенко.
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Ранее сообщалось, что Порошенко освистали на встрече с избирателями.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признаю.