В МИД заявили о патологической «санкционной зависимости» Канады от США

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Министерство иностранных дел России объяснило введение Канадой санкций против ряда российских лиц и компаний зависимостью от США во внешней политике. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

В МИД отметили, что введением «черных списков» Канада стремится «перещеголять» своего «большого брата» — Соединенные Штаты.

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«Однако у канадских властей, судя по всему, появилась патологическая «санкционная зависимость», от которой они не могут избавиться», — говорится в комментарии.

Также в ведомстве порекомендовали премьер-министру Канады Джастину Трюдо сосредоточиться на внутренних проблемах вместо того, чтобы «разыгрывать свою русофобскую карту».

США, Евросоюз и Канада 15 марта объявили о введении новых санкций против ряда лиц и компаний из России в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.