Касса нового «Чебурашки» перевалила за 4 млрд рублей

Касса новой части фильма «Чебурашка» перевалила за восемь дней проката за 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Чебурашка-2» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января. 426,5 млн рублей из 4 млрд рублей были заработаны на предпродаже. По продажам среди всех российских фильмов он уступает только первому «Чебурашке».

Первый фильм «Чебурашка» вышел 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Во второй части сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие.

Всего за восемь дней в прокате фильм посмотрели более 7 млн человек. В первый день семейное кино посмотрели более 880 тысяч зрителей.

