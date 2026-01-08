В Приморье развалилась «губернаторская» хоккейная коробка

В поселке Сибирцево Приморского края развалилась хоккейная коробка, построенная по губернаторской программе. Об этом сообщает Telegram-канал News.VL.

По словам местных, раньше на площадке были места для зрителей и теплые помещения, где дети могли переодеваться и греться.

Сейчас все это разобрано или сгнило — конструкции убрали, а доступ внутрь закрыли. В прошлом году, говорят жители, дети еще могли там укрываться от холода, но теперь «все просто заколотили», — говорится в посте.

На данный момент на площадке остался только лед, его продолжают заливать.

Родители переживают, что заниматься спортом в таких условиях небезопасно и некомфортно, особенно зимой. Жители поселка обратить внимание на ситуацию и привести объект в порядок.

До этого в одной из гимназий Петербурга во время урока рухнул потолок в классе. Инцидент произошел 17 декабря во время урока в кабинете географии — в классе рухнула часть подвесного потолка, последствия обрушения попали на видео. Как сообщали СМИ, никто не пострадал в результате случившегося.

Ранее потолок загорелся во время уроков в школе в Мурино.