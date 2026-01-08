Самолет Дубай-Москва подал сигнал бедствия

Flightradar: самолет из Дубая в Москву подал сигнал бедствия и кружит в небе

Самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия и уже час кружит в небе для выработки топлива. За его полетом следят тысячи пользователей сервиса Flightradar.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 мск. Однако через некоторое время после взлета экипаж лайнера передал аварийный код «7700».

Для безопасной посадки лайнеру необходимо выработать топливо.

5 января самолет, следовавший рейсом из Египта, совершил в московском аэропорту Шереметьево аварийную посадку, которая прошла в штатном режиме. Оперативные службы аэропорта встретили борт и обеспечили его сопровождение согласно стандартным протоколам действий в подобных ситуациях.

В конце декабря самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Ранее в Подмосковье нашли рухнувший самолет.