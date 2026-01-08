Размер шрифта
Жителей Киева призвали зарядить пауэрбанки и запастись водой из-за морозов и обстрелов

Власти Киева призвали горожан запастись водой и зарядить пауэрбанки из-за мороза
Власти Киева рекомендовали жителям украинской столицы заблаговременно позаботиться о собственной безопасности из-за похолодания и возможных обстрелов энергосистемы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Горожанам посоветовали найти и сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и бюветов, а также зарядить пауэрбанки и портативные источники питания, подготовить фонари, лампы на батарейках, свечи, спички и запасные аккумуляторы.

Власти призвали киевлян запастись теплыми вещами и одеялами, а также создать комфортные условия для домашних животных. Кроме того, жителям Киева советуют сделать запас питьевой воды и продуктов с длительным сроком годности, не требующих приготовления с использованием электроэнергии.

Для сохранения тепла в квартирах горожанам рекомендовали утеплить жилье: проверить изоляцию, заклеить стыки окон и использовать теплоизоляционные материалы между стеной и радиаторами отопления.

В конце октября немецкая газета Bild сообщила, что этой зимой украинцы столкнутся с крайне суровыми морозами из-за проблем в энергетике. По информации издания, коллапс энергосистемы страны грозит катастрофическим похолоданием.

Ранее в Киеве зарегистрировали улучшение графиков отключения света.

