Стало известно название нефтяного танкера, атакованного дронами в Черном море

Нефтетанкер под флагом Палау, атакованный в водах Черного моря, носит название Elbus. Об этом пишет агентство IHA.

По его информации, судно уже отбуксировали якорную стоянку у берегов Турции.

Об атаке сообщалось 8 января. Судно получило повреждение верхней части в 50 км от Кастамону. Никто из членов экипажа не пострадал. Танкер должны будут детально осмотреть.

СМИ отмечали, что источник нападения и масштабы ущерба выяснятся после завершения расследования. Власти внимательно следят за характером нападения и ситуацией с безопасностью в регионе.

За последние месяцы несколько танкеров были атакованы в Черном море украинскими дронами. 2 декабря в 148 км от берегов Турции атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. В результате удара БПЛА повреждения получила надстройка и другие части танкера. Обломки дрона упали на палубу судна. Два моряка — капитан судна и второй механик — получили осколочные ранения.

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам РФ и танкерам.