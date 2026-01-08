Размер шрифта
Странам ЕС предложили решить судьбу российских танкеров

ЕК: решение о задержании российских танкеров находится в компетенции стран ЕС
Еврокомиссия предложила странам ЕС самим принимать решение относительно задержания российских танкеров по примеру США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает ТАСС.

«Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», — сказала она.

Задержание танкеров для проведения инспекций этих судов находится в компетенции стран ЕС, отметила Хиппер.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее стало известно гражданство членов экипажа захваченной «Маринеры».

