Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Турции

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтяной танкер под флагом Палау у берегов Турции. Об этом сообщает газета Ortadoğu Gazetesi.

Судно «Эльбус» получило повреждение верхней части в 50 км от Кастамону. Никто из членов экипажа не пострадал. Танкер буксируют в порт Инеболу, его должны детально осмотреть.

Издание отмечает, что источник нападения и масштабы ущерба выяснятся после завершения расследования. Власти внимательно следят за характером нападения и ситуацией с безопасностью в регионе.

За последние месяцы несколько танкеров были атакованы в Черном море украинскими дронами. 2 декабря в 148 км от берегов Турции атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. В результате удара БПЛА повреждения получила надстройка и другие части танкера. Обломки дрона упали на палубу судна. Два моряка — капитан судна и второй механик — получили осколочные ранения.

До этого в Черном море были атакованы танкеры Virat и Kairos, а также судно MERSIN — у берегов Африки. В Кремле атаки назвали «вопиющими».

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам РФ и танкерам.