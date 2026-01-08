Ирак планирует национализировать нефтяное месторождение «Лукойла»

Государственная нефтяная компания Ирака «Басра» на 12 месяцев возьмет на себя управление месторождением, принадлежащим «Лукойлу». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что кабинет министров Ирака одобрил планы по национализации операций на нефтяном месторождении Западная Курна-2, одном из крупнейших в мире, поскольку правительство стремится предотвратить сбои, вызванные санкциями США, введенными против российского акционера «Лукойла».

«Мы стремимся обеспечить бесперебойную работу добычи, пока Ирак преодолевает неопределенность в связи с санкциями США, и будем искать потенциальных покупателей доли «Лукойла» в течение 12 месяцев», — поделился один из собеседников агентства.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что американские компании Chevron и Quantum Energy Partners планируют объединиться для покупки зарубежных активов российской компании «Лукойл».

Если покупка состоится, компании планируют разделить между собой активы «Лукойла». Зарубежные активы российской компании составляют $22 млрд.

Ранее США разрешили международные операции с «Лукойлом».