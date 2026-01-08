В Евросоюзе обсудили возможную реакцию в случае атаки США на Гренландию

Страны Европейского союза (ЕС) обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Об этом рассказала глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Заявления, которые мы слышим в отношении Гренландии, вызывают крайнюю обеспокоенность, и мы также обсуждали это между европейцами: если это реальная угроза, каким будет наш ответ. Дания была надежным союзником США, и все эти заявления отнюдь не способствуют стабильности в мире», — сказала она.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.