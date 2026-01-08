Венгрия проголосует против соглашения между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком

Сийярто: Венгрия проголосует против соглашения между ЕС и МЕРКОСУР

Венгрия не поддержит торговое соглашение между Евросоюзом (ЕС) и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), поскольку оно нанесет ущерб интересам европейских фермеров. Об этом в соцсети X сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Завтра Венгрия проголосует против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Еврокомиссия настаивает на принятии и реализации соглашения, которое открыло бы Европу для неограниченного ввоза сельскохозяйственной продукции из Южной Америки за счет средств венгерских фермеров», — написал он.

Южноамериканский общий рынок включает Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста.

В ноябре прошлого года в Европарламенте решили через суд оспорить сделку между ЕС и МЕРКОСУР. Если инстанция согласится рассмотреть дело, процесс окончательного принятия договора может растянуться на годы.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.