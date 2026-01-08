Видео: автомобиль вспыхнул на трассе «Кавказ» на глазах у гаишников

В Краснодарском крае авто вспыхнуло на глазах у инспекторов ДПС и попало на видео

В Краснодарском крае инспекторы ДПС заметили загоревшийся Hyundai Sonata на автодороге «Кавказ» и смогли потушить его. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Водитель быстро вышел из машины, открыл капот, из-под которого шел дым, а затем появилось пламя. Сотрудники полиции незамедлительно сообщили о случившемся в экстренные службы», — отмечается в публикации.

Не дожидаясь прибытия пожарных, полицейские сами приступили к тушению огня. Им удалось сбить пламя с помощью огнетушителей. На видео с места происшествия видно, что из-под капота стоящего на обочине седана валит густой дым. К машине бежит полицейский, рядом находятся еще три человека.

До этого на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве из-за ДТП с фурой было сильно ограничено движение в сторону области.

Ранее в Москве электробус сбил с рельсов трамвай.