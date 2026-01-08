Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Видео: автомобиль вспыхнул на трассе «Кавказ» на глазах у гаишников

В Краснодарском крае авто вспыхнуло на глазах у инспекторов ДПС и попало на видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27579943_rnd_7",
    "video_id": "record::140eb27f-1ab8-4ed6-90f6-41d717fc620e"
}

В Краснодарском крае инспекторы ДПС заметили загоревшийся Hyundai Sonata на автодороге «Кавказ» и смогли потушить его. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Водитель быстро вышел из машины, открыл капот, из-под которого шел дым, а затем появилось пламя. Сотрудники полиции незамедлительно сообщили о случившемся в экстренные службы», — отмечается в публикации.

Не дожидаясь прибытия пожарных, полицейские сами приступили к тушению огня. Им удалось сбить пламя с помощью огнетушителей. На видео с места происшествия видно, что из-под капота стоящего на обочине седана валит густой дым. К машине бежит полицейский, рядом находятся еще три человека.

До этого на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве из-за ДТП с фурой было сильно ограничено движение в сторону области.

Ранее в Москве электробус сбил с рельсов трамвай.
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+