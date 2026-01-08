Размер шрифта
Американский журналист усомнился, что США выживут в глобальном конфликте без РФ

Карлсон: США не выживут в глобальном конфликте без России
Соединенные Штаты не выживут без России в глобальном конфликте. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в видео, опубликованном на его странице в социальной сети Х.

«Если [президент РФ Владимир] Путин — наш враг, если Россия — наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте», — заявил он.

8 января Карлсон сообщил, что решение президента США Дональда Трампа увеличить американский оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн свидетельствует о том, что страна готовится к новой мировой войне.

23 декабря американский журналист выразил мнение, что Москва и Вашингтон фактически находятся в состоянии войны из-за антироссийской истерии, которая охватила американское общество.

По его словам, если бы РФ и США создали единую архитектуру безопасности в Европе и Азии, а не враждовали, это позволило бы сделать мир более защищенным.

Ранее Карлсон заявил, что Запад собственноручно настроил против себя Путина.

