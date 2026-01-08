Крупнейшие нефтяные трейдеры ведут переговоры США о продаже сырья Венесуэлы

Крупнейшие нефтяные трейдеры Vitol и Trafigura ведут переговоры с США о продаже сырья Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников.

По их информации, представители этих европейских компаний будут участвовать во встрече в Белом доме, она должна пройти в пятницу, 9 января. На нее, как выяснили журналисты, пригласили крупных американских игроков рынка.

8 января издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писало, что Соединенные Штаты пока не решили, как использовать венесуэльскую нефть. По словам одного из источников издания, власти США ведут обсуждения с руководителями нефтяных компаний, добиваясь от них идей, как начать зарабатывать на венесуэльской нефти. По словам неназванного чиновника, американская администрация рассматривает в том числе продажу энергоресурса ряду дистрибьюторов и международных энергетических компаний. В их числе источник как раз называл Vitol и Trafigura.

Ранее Трамп рассказал, как США намерены снижать цены на нефть за счет Венесуэлы.