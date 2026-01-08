Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Крупнейшие нефтяные трейдеры ведут переговоры США о продаже сырья Венесуэлы

Reuters: Vitol и Trafigura ведут переговоры с США о продаже нефти Венесуэлы
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие нефтяные трейдеры Vitol и Trafigura ведут переговоры с США о продаже сырья Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников.

По их информации, представители этих европейских компаний будут участвовать во встрече в Белом доме, она должна пройти в пятницу, 9 января. На нее, как выяснили журналисты, пригласили крупных американских игроков рынка.

8 января издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писало, что Соединенные Штаты пока не решили, как использовать венесуэльскую нефть. По словам одного из источников издания, власти США ведут обсуждения с руководителями нефтяных компаний, добиваясь от них идей, как начать зарабатывать на венесуэльской нефти. По словам неназванного чиновника, американская администрация рассматривает в том числе продажу энергоресурса ряду дистрибьюторов и международных энергетических компаний. В их числе источник как раз называл Vitol и Trafigura.

Ранее Трамп рассказал, как США намерены снижать цены на нефть за счет Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579787_rnd_7",
    "video_id": "record::fe914843-d316-4776-80c1-b24a1cb04d2f"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+