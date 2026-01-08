Размер шрифта
В Еврокомиссии отказались покидать X, несмотря на критику и расследования

Представитель ЕК Ренье: Еврокомиссия не покинет X, несмотря на критику соцсети
Европейская комиссия (ЕК) намерена и дальше использовать социальную сеть X, несмотря на ее критику и проводимые расследования. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель ЕК Тома Ренье, передает РИА Новости.

В настоящее время все чиновники Европейской комиссии и сотрудники ее пресс-службы имеют страницы в X. Более того, они проявляют высокую активность в данной социальной сети.

«Мы действительно активны на этой платформе, это факт», — сказал Ренье.

При этом он обратил внимание, что члены ЕК имеют профили в более чем 10 других социальных сетях. По словам Ренье, чиновники и представители комиссии пытаются диверсифицировать свое присутствие на соответствующих платформах.

В начале декабря 2025 года Ренье заявил, что социальную сеть X оштрафовали на €120 млн за нарушение закона Европейского союза (ЕС) о цифровых услугах. Как он отметил, это был первый штраф за нарушение данного закона.

Позднее американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит платформа, призвал ликвидировать ЕС. Он выразил уверенность, что бюрократия «медленно душит Европу». Бизнесмен выступил за возвращение суверенитета отдельным странам региона для того, чтобы их правительства могли лучше представлять свой народ.

Ранее в Польше послали Маска на Марс после призыва ликвидировать ЕС.

