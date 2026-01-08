Размер шрифта
Новости. Общество

В Магадане загорелась крыша жилого дома

Прокуратура взяла на контроль тушение пожара на крыше жилого дома в Магадане
Прокуратура Магаданской области

Пожар произошел в жилом доме на улице Гагарина в Магадане. Об этом сообщил Telegram-канал «Весь Магадан».

В публикации уточняется, что огонь охватил крышу здания. Предварительно, причиной послужил запуск салюта.

Пресс-служба прокуратуры Магаданской области в Telegram-канале написала, что сотрудники ведомства взяли на контроль тушение пожара.

29 декабря в жилом доме, расположенном на улице Горького в Петропавловске-Камчатском, произошло возгорание. Как рассказали в министерстве здравоохранения Камчатского края, на месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи. Несмотря на это, четверых человек — двух взрослых и двух детей — спасти не удалось.

На этом фоне Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В региональном управлении ведомства заявили, что специалисты проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

До этого в центре Владивостока загорелся жилой дом. Пламя распространилось на площади не менее 300 квадратных метров. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС России.

Ранее в Москве произошел пожар в квартире на 15-м этаже жилого дома. 

