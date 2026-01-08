Размер шрифта
Декоративных кроликов выбросили на тридцатиградусный мороз из контактного зоопарка

В Хабаровске около двадцати кроликов выбросили из контактного зоопарка 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27579775_rnd_2",
    "video_id": "record::10dc9f6d-4946-4f0e-90f2-d2dfdcf062a8"
}

В Хабаровске около двадцати кроликов выбросили на тридцатиградусный мороз. Об этом сообщил Telegram-канал «Хабарейро. Хабаровск новости», опубликовавший видео очевидца.

По словам очевидцев, у городского колеса обозрения стоял контактный зоопарк, представители которого якобы выкинули декоративных кроликов на улицу и уехали дальше.

«Теперь эти кроли живут в -30 под конструкцией от аттракциона. <...> Неравнодушные люди, которые знают о них, подкидывают туда немного корма», — говорится в посте очевидца.

В ноябре американская актриса Алисия Сильверстоун пообещала вознаграждение в размере до $50 тысяч за информацию, которая поможет найти местонахождение двух жирафят, похищенных из зоопарка Natural Bridge. По данным зоозащитников, к похищению может быть причастна менеджер зоопарка.

Ранее стала известна судьба льва, напавшего на директора крымского сафари-парка.
 
