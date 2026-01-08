Декоративных кроликов выбросили на тридцатиградусный мороз из контактного зоопарка

В Хабаровске около двадцати кроликов выбросили из контактного зоопарка

В Хабаровске около двадцати кроликов выбросили на тридцатиградусный мороз. Об этом сообщил Telegram-канал «Хабарейро. Хабаровск новости», опубликовавший видео очевидца.

По словам очевидцев, у городского колеса обозрения стоял контактный зоопарк, представители которого якобы выкинули декоративных кроликов на улицу и уехали дальше.

«Теперь эти кроли живут в -30 под конструкцией от аттракциона. <...> Неравнодушные люди, которые знают о них, подкидывают туда немного корма», — говорится в посте очевидца.

