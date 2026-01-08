Ссора посетителей российского ночного клуба обернулась дракой со стрельбой

Во Владимирской области после драки со стрельбой в клубе арестовали двух мужчин. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 2 января в городе Киржаче. По версии следствия, двое мужчин отдыхали в ночном клубе, находясь в разных компаниях, и в какой-то момент между ними случилась ссора — ее причины не уточняются. Конфликт перерос в драку, в ходе которой оба участника потасовки применили, предположительно, травматическое оружие, произведя несколько выстрелов.

В результате один из нападавших и еще трое посетителей клуба получили травмы. После стрельбы зачинщики скрылись с места преступления, но вскоре их поймали правоохранители.

Двум мужчинам предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Они не признали вину. Киржачский районный суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде заключения под стражу.

