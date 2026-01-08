78.ru: в Ленобласти мужчина не выжил во время пожара в частном доме

В Ленинградской области в Рождество произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 7 января в городе Приморске — пожар начался в одной из комнат частного жилого дома на набережной Юрия Гагарина. Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пламя, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Предварительно, в результате произошедшего не выжил мужчина.

До этого мать, сын и двое гостей не выжили во время пожара в российском городе. В момент, когда жилище загорелось, они совместно распивали спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Ранее на Урале подростки подожгли дом, решив истопить печь после встречи Нового года.