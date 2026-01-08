Размер шрифта
В Москве самосвал задавил пешехода

Самосвал задавил пешехода около здания Мосгорсуда 
Самосвал сбил пешехода около здания Московского городского суда на Богородском Валу. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

По его данным, человек получил несовместимые с жизнью травмы. Следователи и ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

8 января электробус и трамвай столкнулись на проспекте Мира в Москве, в результате чего пострадали пять человек. ДТП произошло около главного входа ВДНХ. Электробус врезался правой стороной в бок трамвая в районе его средней секции. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которую доставили в больницу с переломом и ушибами.

7 января на Ильинском шоссе в подмосковной Александровке автобус врезался в дерево, которое от удара упало на проезжавший мимо автомобиль. Столкновение произошло после заноса. В легковушке серьезную травму ноги получил водитель, который ехал с женой и детьми. Проезд в районе места аварии возможен только в один ряд, поэтому сотрудники ДПС организовали реверсивное движение.

Ранее в Коми автобус с детьми вылетел в лес при ДТП.
 
