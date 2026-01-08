Размер шрифта
В ФСБ подтвердили возвращение задержанного во Франции Касаткина в Москву

ФСБ: баскетболист Касаткин возвращен в Россию из Франции
Maksim Konstantinov/Global Look Press

ФСБ России подтвердило возвращение в Москву российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возвращение Касаткина стало результатом обмена на гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), отбывавшего наказание в российской колонии.

8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции, а также добавил, что суд ранее одобрил решение об экстрадиции спортсмена в США, однако премьер-министр страны документ не подписал.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль»по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

Ранее в Госдуме отреагировали на освобождение Касаткина.

