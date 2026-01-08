Стая бездомных собак покусала девушку за бедро в Бурятии

В Бурятии стая собак набросилась на девушку и искусала ее. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в селе Нижний Саянтуй — стая бездомных собак напала на девушку и покусала ее за бедро. Отмечается, что животные обитают возле павильона по разделке мяса и регулярно проявляют агрессию к прохожим.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность. Правоохранители в ходе расследования проверят деятельность органов местного самоуправления в части обращения с безнадзорными животными. Следователи также установят, существовали ли муниципальные контракты с организациями по отлову бездомных собак и контроль за исполнением этой деятельности.

Ранее в Тюменской области пенсионерка сломала руку из-за нападения соседского алабая.