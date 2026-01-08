В ЕС заявили о необходимости избежать превращения G7 в антикитайский клуб

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости не допустить превращения G7 в антикитайский клуб. Об этом пишет ТАСС.

«Семерка не должна превратиться в антикитайский клуб», — сказал он.

Вместе с тем французский лидер отметил, что G7 не должен также превратиться в «клуб анти-БРИКС». Более того, Макрон, выступавший в присутствии министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, указал на необходимость сближения БРИКС и G7.

6 января Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что хочет провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что все должно быть организовано в краткосрочной перспективе.

В тот же день французский президент заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях».

Ранее Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании сил на Украине.