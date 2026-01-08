Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Настасья Самбурская о слухах о романе с Mellstroy: «Где моя трешка?»

Актриса Самбурская опровергла сообщения о романе с трэш-блогером Mellstroy
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Настасья Самбурская опровергла слухи о романе с трэш-блогером Mellstroy. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Самбурская выложила скриншот со слухами о том, что блогер якобы дарит ей цветы и дорогие подарки, включая трехкомнатную квартиру.

«Где моя трешка?! Я спрашиваю: где моя трешка?!» — написала она, задавшись вопросом, «под чем генерятся эти басни».

Накануне ведущая «Модного приговора» Лилия Рах в интервью Светлане Бондарчук рассказала, что Настасья Самбурская заблокировала ее из‑за критики платья.

Лилия Рах рассказала, что во время съемок программы «Модный приговор» Настасья Самбурская заявила, что не ожидала, что ведущая окажется «нормальной теткой». Выяснилось, что актриса к тому моменту уже заблокировала в Instagram коллегу по шоу из-за того, что та раскритиковала ее платье.

Ранее Дженнифер Энистон сделала неожиданное признание о своем образе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580009_rnd_5",
    "video_id": "record::7641ea59-088d-41e0-8d30-b0a898413d7f"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+