Настасья Самбурская о слухах о романе с Mellstroy: «Где моя трешка?»

Актриса Настасья Самбурская опровергла слухи о романе с трэш-блогером Mellstroy. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Самбурская выложила скриншот со слухами о том, что блогер якобы дарит ей цветы и дорогие подарки, включая трехкомнатную квартиру.

«Где моя трешка?! Я спрашиваю: где моя трешка?!» — написала она, задавшись вопросом, «под чем генерятся эти басни».

Накануне ведущая «Модного приговора» Лилия Рах в интервью Светлане Бондарчук рассказала, что Настасья Самбурская заблокировала ее из‑за критики платья.

Лилия Рах рассказала, что во время съемок программы «Модный приговор» Настасья Самбурская заявила, что не ожидала, что ведущая окажется «нормальной теткой». Выяснилось, что актриса к тому моменту уже заблокировала в Instagram коллегу по шоу из-за того, что та раскритиковала ее платье.

Ранее Дженнифер Энистон сделала неожиданное признание о своем образе.