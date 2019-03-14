Песков рассказал о встрече Путина с главой МИД Австрии

Президент России Владимир Путин принял главу МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе ее визита в Россию, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить, действительно президент госпожу министра принял, действительно состоялась беседа. Обменялись мнениями и по двусторонним российско-австрийским отношениям, и, скажем так, провели краткий экскурс по всему набору нынешней международной повестки дня», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.